Geallieerd bombardement op Westkapelle herdacht: 'Maakt nog altijd veel los'

Toch is er niemand in Westkapelle die met wrok richting de Britten terugkijkt op het bombardement, zegt Van Beekhuizen. "Ze rekenen het de geallieerden niet aan, want uiteindelijk was de situatie ontstaan door de Duitse bezetter."

Ondertussen merkt hij met name bij jongeren enthousiasme om over de eigen geschiedenis te leren, vooral via persoonlijke verhalen. Hij merkt het zelf als hij rondleidingen geeft en daarbij het verhaal van zijn oma vertelt, die het bombardement meemaakte.

"Zij schuilde in een sloot bij de vuurtoren, omdat haar vader wist dat die minder snel onder vuur zou worden genomen als oriëntatiepunt voor de bommenwerpers. Tijdens het bombardement keek ze af en toe over de rand van een sloot. Ze zag met eigen ogen hoe brokken klei zo groot als autobussen rondvlogen en daken van huizen werden getrokken. Dat soort verhalen maken indruk."

Meerdere kanten

Stef Traas is directeur van het Bevrijdingsmuseum Zeeland, in Nieuwdorp. Ook hij ziet zo'n behoefte aan persoonlijke verhalen bij zijn bezoekers. Het is volgens hem de beste manier om de herinnering aan de oorlog levend te houden en tegelijk mee te geven dat aan oorlogsverhalen meerdere kanten zitten.

"We krijgen in ons museum ook veel Duitse bezoekers. Van hen krijgen we vaak tevreden reacties op hoe het museum is opgezet, omdat we ook de persoonlijke verhalen van Duitse militairen vertellen. Dat waren ook vaak gewoon jonge jongens die verplicht werden uitgezonden, en niet even konden zeggen dat ze daar geen zin in hadden."

Ivo van Beekhuizen van het Polderhuis hoopt nog veel persoonlijke verhalen op te tekenen voor zijn museum, nu die verhalen er nog zijn. Zo ontmoette hij in mei nog een 99-jarige RAF-vliegenier die op 17 oktober 1944 betrokken was bij het tweede bombardement op de dijk van Westkapelle.

"Dat was erg speciaal, ook gezien mijn eigen familiegeschiedenis", zegt hij. "Eigenlijk is het jammer dat er nu steeds meer behoefte ontstaat aan dit soort verhalen uit de eerste hand, nu die verhalen er bijna niet meer zijn of mensen ze niet meer willen vertellen."

