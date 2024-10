Koning, Armin van Buuren en trouwerijen bij jubileumjaar Leidens Ontzet

In Leiden is er vandaag een speciale editie van het Feest der Feesten, oftewel het Leidens Ontzet. De viering is extra groots, want precies 450 jaar geleden werd de stad bevrijd van de Spanjaarden.

Met festiviteiten in de binnenstad wordt stilgestaan bij de bevrijding van de stad na de Spaanse belegering in 1574. Het was het begin van de terugtocht van de Spanjaarden uit het land: een historisch keerpunt in de Tachtigjarige Oorlog.

Armin van Buuren en de koning

Traditiegetrouw begonnen de feestelijkheden al een dag eerder met de kermis, een parade en danspodia door de hele stad. Ook vandaag staan verschillende vertrouwde elementen op het programma. Zo werd de dag geopend met gezamenlijke zang tijdens de reveille en het eten van haring en wittebrood, de etenswaren die de Watergeuzen ook uitdeelden aan de hongerige inwoners toen ze hen bevrijdden.