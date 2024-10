Struikelen op straat: steeds vaker voetgangers bij de spoedeisende hulp

Zo'n 20.000 voetgangers moeten per jaar naar de spoedeisende hulp, omdat ze op straat struikelen, uitglijden of ergens tegenaan botsen. Dat zegt VeiligheidNL, op basis van nieuw onderzoek.

Volgens de formele definitie zijn dit geen verkeersongevallen, waardoor deze groep minder wordt gezien. "We wisten dat die groep groot was, maar deze omvang hadden we niet verwacht", zegt onderzoeker Susanne Nijman in het NOS Radio 1 Journaal.

VeiligheidNL deed onderzoek in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat met als doel om de openbare ruimte veiliger te maken. Als daaraan niets verandert, denken onderzoekers dat dit soort ongevallen vaker zullen gaan voorkomen. Dat komt door de vergrijzing: de Nederlandse bevolking wordt gemiddeld steeds ouder.

Cijfers vallen niet mee

VeiligheidNL vroeg bij de spoedeisende hulpafdelingen de cijfers op over 2013 tot 2022. Van de 20.000 mensen die voor een enkelvoudig ongeval op zo'n afdeling hulp vroegen, was het merendeel 60 jaar of ouder. Meer dan de helft had na twee maanden nog last van de opgelopen verwondingen. In 2022 overleden honderd mensen door zo'n enkelvoudig ongeval, dat getal is sinds 2013 verdrievoudigd.

Over verkeersongevallen waren er 2900 meldingen, dat waren ongelukken tussen een voetganger en een rijdend voertuig. Dat was ongeveer hetzelfde cijfer als voorgaande jaren.

Vragenlijsten

VeiligheidNL stuurde ook vragenlijsten naar slachtoffers tussen 2022 en 2023. Ongeveer 1000 mensen vulden die in.

Daaruit bleek dat er bij de struikelongelukken en botsongelukken grote risicofactoren waren, zoals handsfree bellen, het gebruik van medicijnen of lopen met een loophulpmiddel zoals een rollator. 60 procent van die mensen zei dat ze zelf bijdroegen aan het ongeluk.

Nijman zegt dat er nu gekeken wordt naar oplossingen. Om de openbare ruimte voor iedereen veilig te houden, moedigt zij aan om slecht onderhoud op straat te melden. Dat kan bij een meldpunt van de gemeente.