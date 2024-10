Jonge vrouwen in conflictgebieden vaker slachtoffer van seksueel geweld

Meisjes en vrouwen in conflictgebieden zijn steeds vaker het slachtoffer van seksueel geweld, kindhuwelijken en genitale verminking. Dat blijkt uit onderzoek van Plan International, waaraan ruim 10.000 jongeren meededen uit landen die kampen met een gewapend conflict, zoals Colombia, Oekraïne, Libanon en Soedan.

Het onderzoek laat zien dat jongeren tussen de 15 en 24 jaar aangeven dat meisjes en jonge vrouwen vaker seksueel worden uitgebuit en dat het bestaande geweld tegen vrouwen toeneemt bij conflicten. Ook geeft bijna 40 procent van de jongeren aan dat meisjes in hun land vaker worden uitgehuwelijkt dan voor de start van het conflict.

Volgens Plan International brengt een oorlog een klimaat van geweld en uithuwelijking met zich mee: vaak spelen naast het conflict ook factoren als armoede, honger en het uitvallen van politie of kinderbescherming. Jongeren die meededen aan het onderzoek benoemen dat meisjes worden uitgehuwelijkt aan strijders, waarna zij vaker slachtoffer worden van seksueel geweld en een groot risico lopen op een ongewenste zwangerschap.

Kwetsbaarder dan jongens

Ook de kwetsbaarheid van meisjes en jonge vrouwen wordt als belangrijke factor benoemd in het rapport. Het onderzoek laat zien dat meisjes zich tijdens conflicten onveiliger voelen dan jongens. Hoewel het gebruikelijker is dat jongens zich aansluiten bij het leger of andere gewapende groepen, blijkt uit interviews dat ook meisjes en jonge vrouwen gerekruteerd worden. Vaak gedwongen door ontvoering of uithuwelijking, maar ook vrijwillig in de hoop dat de groep hen zal beschermen.

Van de ondervraagde jongeren zegt 24 procent dat het aantal gevallen van seksuele uitbuiting tijdens het conflict is toegenomen. Vrouwen verlenen daarbij noodgedwongen seksuele diensten in ruil voor eten, water of bescherming.

Meisjes willen meepraten

Directeur Garance Reus van Plan International wil dat meisjes en vrouwen betrokken worden bij vredesonderhandelingen. In het NOS Radio 1 Journaal zegt ze dat die groep een belangrijk is voor een duurzame oplossing.

"In lopende conflicten zijn het altijd de partijen en strijdkrachten die een podium krijgen, maar zonder die groep vrouwen kan er vaak geen duurzame oplossing zijn. Door de risico's in kaart te brengen, hopen we deze vrouwen een podium te geven", zegt Reus.

De ondervraagde jongeren hebben zelf ook dringend behoefte aan vredesonderhandelingen en een staakt-het-vuren en één op de drie vindt het cruciaal dat meisjes en jonge vrouwen hierbij betrokken worden. Ook zegt bijna de helft dat de oorzaken van oorlog, zoals armoede en ongelijkheid, aangepakt moeten worden om duurzame vrede te bereiken.