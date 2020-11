Telstar verkoopt 22.500 kaarten voor leeg stadion, maar Go Ahead wint

Jacob Mulenga krijgt de felicitaties - Pro Shots

Een bijzondere avond voor Telstar heeft de club veel geld voor het goede doel, maar geen drie punten opgeleverd. Op eigen veld ging het team van trainer Andries Jonker met 2-1 onderuit tegen Go Ahead Eagles. Aanvoerder Glynor Plet zorgde na rust nog wel voor een voorsprong voor de thuisploeg, maar de 36-jarige invaller Jacob Mulenga, die met zijn eerste balcontact binnen de minuut scoorde, maakte er twee namens de bezoekers. Telstar verkoopt recordaantal kaarten voor leeg stadion De avond in Velsen-Zuid stond in het teken van een actie voor het goede doel. Telstar verkocht voor de wedstrijd 22.500 kaarten, een clubrecord. Bijzonder, want er mogen geen fans naar binnen vanwege de coronamaatregelen.

Jacob Mulenga scoort voor 22.500 niet aanwezige fans - Pro Shots

En al mocht dat wel, dan had het nooit gepast in het kleine stadion, waar plaats is voor 3.625 toeschouwers. De opbrengst van de kaarten, die voor 1,63 euro (verwijzend naar het oprichtingsjaar 1963) te koop waren, gaat naar de stichting Support Casper, van Feyenoord-clubarts Casper van Eijk. Die doet onderzoek naar alvleesklierkanker. Ook Feyenoord-coach Dick Advocaat deed mee aan de actie van Telstar. "Maar ik koop niet teveel kaartjes, hoor", grapte hij in onderstaande video op Twitter.

De teller staat inmiddels op ruim 59.000 euro. Het is niet de eerste keer dat Telstar met zo'n actie komt. In oktober werden er al 7.500 kaarten verkocht voor de thuiswedstrijd tegen TOP Oss. Toen ging het geld naar de ernstig zieke vader van communicatiemedewerker Dennis Bliek. Hattrick Ómarsson bij zege Excelsior op TOP Oss Goudhaantje Elías Már Ómarsson heeft Excelsior aan een 3-0 thuiszege op TOP Oss geholpen. De IJslandse aanvaller maakte alle goals. De 25-jarige spits, die in 2017 zijn laatste van in totaal negen interlands speelde, is topscorer van de eerste divisie.

Omarsson - Pro Shots