Hattrick voor topscorer Ómarsson bij zege Excelsior op TOP Oss

Goudhaantje Elías Már Ómarsson heeft Excelsior aan een 3-0 thuiszege op TOP Oss geholpen. De IJslandse aanvaller maakte alle goals.

De 25-jarige spits, die in 2017 zijn laatste van in totaal negen interlands speelde, is topscorer van de eerste divisie. Na elf duels staat hij op dertien goals. Dat zijn er vijf meer dan Sydney van Hooijdonk (NAC Breda) en Robert Mühren (SC Cambuur).

Tegen TOP vond Ómarsson in de tweede, 53ste en 88ste minuut het net. Door de zege klimt Excelsior voorlopig naar de achtste plaats. TOP Oss blijft zeventiende.