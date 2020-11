Ooit samen naar Ibiza, nu tegenover elkaar: 'Frank de Boer en ik zijn vrienden'

Vier jaar verdedigden ze samen het 'blaugrana' van Barcelona, eenmaal werden ze zij aan zij kampioen, in 1998/1999. Maar belangrijker, ze vonden in die jaren in elkaar een goede vriend: Luis Enrique en Frank de Boer, bondscoaches van Spanje en Nederland.

"We hebben lang samen bij Barça gezeten. We zijn samen op vakantie geweest naar Ibiza. We zijn vrienden", aldus Luis Enrique, die De Boers Oranje woensdagavond - hoe toepasselijk - vriendschappelijk treft met Spanje in Amsterdam.

De wedstrijd wordt gespeeld in het stadion dat vernoemd is naar een andere speler met Barcelona-verleden, misschien wel de grootste van allemaal: Johan Cruijff. Luis Enrique: "Ik hoop dat we de naam eer aandoen. De naam van dit stadion geeft een spelfilosofie aan, een aantrekkelijke manier van voetballen. Het is een van de mooiste plekken om te spelen."