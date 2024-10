Twee Belgische journalisten aangevallen door 'woedende menigte' in Beiroet

De journalisten zijn inmiddels in veiligheid gebracht en krijgen medische zorg. De Vlaamse publieke omroep schrijft dat Ramaekers meerdere breuken in zijn gezicht heeft opgelopen. De Smet heeft een schotwond in zijn been. Volgens Het Laatste Nieuws gaat het naar omstandigheden goed met de twee.

In Hezbollah-wijk

"Ramaekers en zijn cameraman wilden, samen met een fixer (een lokale contactpersoon, red.), een stuk draaien over de impact van de bombardementen", zegt een VRT-journalist die ter plaatse is. "Daar heeft de menigte zich tegen hen gekeerd. Ramaekers en zijn cameraman werden daarbij afgetuigd. Ze waren, voor alle duidelijkheid, in een wijk waar heel wat aanhangers van Hezbollah zijn."

De directeur van News City, waar VTM Nieuws en Het Laatste Nieuws onder vallen, zegt er alles aan te doen om de twee journalisten te helpen. Ook is er contact met hun families, zegt directeur Lataire tegen de VRT.

"Ook de Belgische ambassade is ingeschakeld en begeleidt onze collega's ter plaatse", zegt Lataire. "We doen er alles aan om hen zo snel mogelijk weer thuis te brengen. Onze volledige aandacht gaat nu naar hen uit."