Treinpassagiers in Duitsland toch niet besmet met dodelijk marburgvirus

Het marburgvirus is zeldzaam, maar zeer besmettelijk en dodelijk. Het virus komt weinig voor, en is gemakkelijk in te dammen. Het RIVM beschouwt het virus toch als besmettelijk, omdat de kans op besmetting hoog is als men in aanraking komt met een besmet persoon.

De kans op overlijden bij ernstige klachten is bijna 90 procent. Het gaat gepaard met plotselinge koorts, hoofdpijn, overgeven, spierpijn en buikpijn. In een later stadium volgen hevige bloedingen en vallen organen uit.

Marburg lijkt op ebola en wordt door besmette vleermuizen overgedragen op mensen. Mensen kunnen elkaar besmetten via lichaamsvloeistoffen als bloed en speeksel. Besmettingen zijn vooral gemeld door mensen die op een IC werken.