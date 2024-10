AZ treft Baskisch blok in Bilbao: unieke topclub met alleen spelers uit de regio

Wie denkt dat succesvol zijn in het voetbal alleen nog mogelijk is met een globale aanpak waarbij scouts over de hele wereld kijken naar buitenkansjes, heeft het mis.

Bij het Spaanse Athletic Club Bilbao, vandaag om 21.00 uur de tegenstander van AZ in de Europa League, bewijzen ze het tegendeel. Met alleen maar spelers van Baskische komaf is de club al decennialang een grootmacht in eigen land.

Baskenland is een regio in Noord-Spanje die van oudsher streeft naar autonomie. Bilbao is de grootste stad en de thuishaven van Athletic Club, de trotse eigenaar van acht landstitels, drie Spaanse supercups en 24 Spaanse bekers. De laatste Copa del Rey werd afgelopen seizoen veroverd. Het was de eerste prijs in jaren voor de club, en bovendien goed voor Europees voetbal.

Promotie voor de regio

De club uit Bilbao besloot al begin vorige eeuw om alleen nog met spelers uit de regio te werken. Voetballers die er opgegroeid of geboren zijn. Ook spelers met Baskische familiebanden mogen de clubkleuren dragen. Dit beleid komt voort uit promotie voor de regio, zegt de club.