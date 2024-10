Anabole steroïden nog gevaarlijker dan gedacht

Ook gaat de Dopingautoriteit een speciale leerstoel financieren. Daarover worden nog gesprekken gevoerd met een ziekenhuis. De bedoeling is om een wetenschappelijke organisatie op te zetten zodat complexe studies over doping in gemakkelijke taal verkrijgbaar worden voor grote groepen gebruikers in sportscholen.

Kan Egbers het met zijn campagne wel winnen van alle aantrekkelijke TikTokkers die doping aanprijzen? "Als ik het niet probeer weet ik het zeker van niet."

Normaal gesproken richt de Dopingautoriteit zich vooral op het bestrijden van stimulerende middelen in de topsport. Voor recreatieve sporters is anabole steroïden kopen en gebruiken legaal. De handel erin is wel illegaal. Dus wil Egbers samen met de politie en de douane proberen die handel - die "floreert" in Nederland - aan banden te leggen.