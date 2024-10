Leger schiet op pick-uptruck met migranten in Mexico, zes doden

Mexico-correspondent Boris van der Spek:

"Chiapas is een van de brandhaarden in Mexico momenteel, waar de twee grootste kartels van het land strijden om controle over de migratieroutes. Duizenden Mexicanen zijn de afgelopen tijd hun huis ontvlucht vanwege het bendegeweld, en daarom is het leger aanwezig.

Het leger is zelf maar slecht getraind om de confrontatie met de kartels aan te gaan, en daardoor zijn dit soort incidenten geen verrassing in Mexico. Daar komt bij dat er zo veel schietpartijen voorkomen in het land, dat dit geen groot nieuws is. Alleen het feit dat het om buitenlanders gaat die slachtoffer worden van het geweld, is nieuws.

Het waren migranten die waarschijnlijk onderweg waren naar de VS. Mensensmokkel komt veel voor in Chiapas, en veel Aziatische migranten, zoals deze slachtoffers, nemen de migratieroute over land vanuit Midden-Amerika en daarna door Mexico. Het is een incident waarmee de hoogspanning, waaronder regio's als Chiapas staan, wordt benadrukt."