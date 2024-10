'Detentiecentrum Rotterdam weigert uitgeprocedeerden vaker wegens drukte'

Detentiecentrum Rotterdam moet uitgeprocedeerde asielzoekers steeds vaker weigeren omdat het te vol zit, meldt NRC na eigen onderzoek. Het ministerie van Asiel en Migratie bevestigt aan de krant dat hierdoor een tijdelijke stop is afgekondigd voor vreemdelingenbewaring.

Hoewel de krant geen cijfers noemt, zegt een bron dat een aantal ongedocumenteerde asielzoekers die na een vergrijp in de vreemdelingenbewaring terecht hadden moeten komen, zijn vrijgelaten vanwege het volle detentiecentrum.

Het detentiecentrum in Rotterdam is de enige vreemdelingenbewaring in Nederland. Daarin kunnen uitgeprocedeerde asielzoekers die niet meewerken aan hun uitzetting worden vastgezet. Op dit moment zitten er vooral Algerijnen en Marokkanen.

Zij worden 'veiligelanders' genoemd: asielzoekers met vrijwel geen kans op asiel in Nederland. Een woordvoerder van het ministerie meldt aan NRC dat deze groep "in combinatie met het capaciteitstekort" zorgt voor drukte.

Leeggemaakt

Gevangenissen in Nederland kampen met tekorten aan personeel en plekken. Een afdeling in Rotterdam waar eerst uitgeprocedeerde asielzoekers zaten, is vorige maand leeggemaakt om Nederlandse gevangenen in te zetten. Een bron uit de vreemdelingendetentie meldt aan de krant dat het een kwestie is van "eigen criminelen eerst".

De capaciteitsproblemen spelen ook in de psychiatrische zorg. Vorige week werd bekend dat de Dienst Justitiële Inrichtingen overweegt asielzoekers met psychiatrische problemen in kliniek Veldzicht in Balkbrug te weren om ruimte te maken voor tbs'ers.