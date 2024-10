Liverpool en Slot kloppen Bologna in Champions League, Real en Bayern onderuit

Daarna was Liverpool het plots even kwijt. Bologna, sinds deze zomer getraind door Vincenzo Italiano, begon steeds aardiger te voetballen en creëerde een reeks kansen.

Tot tweemaal toe straften de Italianen slecht opbouwen van Liverpool bijna af. Kort voor rust miste Riccardo Orsolini nog een grote kopkans.

Ook na rust voetbalde Liverpool lang moeizaam. Maar na een bevlieging van Salah, die de bal schitterend in de kruising draaide, was het wel gedaan. Het was de 45ste Champions League-goal van de Egyptenaar, die de Ivoriaan Didier Drogba aflost als Afrikaanse topscorer van het toernooi.