Politie doet huiszoeking in Haarlems kantoor bedenker zelfdodingscapsule

Op verzoek van Zwitserland heeft de Nederlandse politie maandag huiszoeking gedaan in het Haarlemse kantoor van Philip Nitschke, de uitvinder van de zelfdodingscapsule Sarco. Dat bevestigt het Openbaar Ministerie na berichtgeving in de Volkskrant.

Bij de huiszoeking in het pand van Exit International, de 30.000 leden tellende beweging van Nitschke die strijdt voor zelfbeschikking, zouden onder meer computers in beslag zijn genomen. Ook zou de politie het eerste niet-functionerende prototype van de Sarco hebben meegenomen.

Onlangs overleed in Zwitserland een Amerikaanse vrouw in de capsule gevuld met stikstofgas. De 64-jarige vrouw was de eerste die de zelfdodingscapsule heeft gebruikt. Na haar dood zijn door de Zwitserse politie enkele mensen gearresteerd die bij haar overlijden betrokken waren.

Voldoet niet aan de wet

Nitschke, de uitvinder van de Sarco, is een Australische arts die in Nederland woont. Hij koos met opzet voor het plaatsen van de capsule in Zwitserland, omdat hulp bij zelfdoding daar onder bepaalde voorwaarden is toegestaan.

Maar volgens de Zwitserse minister van Volksgezondheid Baume-Schneider voldoet de Sarco niet aan de wet. Toezichthouder Swissmedic constateerde begin vorige maand dat de capsule geen medisch apparaat is. Er moet nog worden vastgesteld welke wetgeving van toepassing is op de capsule.

Het is niet bekend of Zwitserland om de uitlevering van Nitschke of zijn vrouw Fiona Stewart heeft gevraagd. Stewart is jurist en bestuurder van The Last Resort, de Zwitserse organisatie die de Amerikaanse vrouw heeft begeleid bij haar zelfdoding.