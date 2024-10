Mourinho is 'nog net zo ambitieus' en voorbereid op 'pragmatisch' Twente

"Ik heb nog hetzelfde vuur en dezelfde ambitie. Ik doe nog steeds emotionele dingen, krijg nog dezelfde gele kaarten. Alleen mijn uiterlijk is wat veranderd." Bij die laatste woorden strijkt José Mourinho door zijn grijze haren. Zijn streken is hij allerminst verloren, wil de trainer van Fenerbahçe in Enschede nog maar eens duidelijk maken.

De 61-jarige Portugese succescoach praat een dag voor de wedstrijd in de Europa League tegen FC Twente (21.00 uur) kalm en gedecideerd. In de Grolsch Veste zit een gentleman achter de microfoon. Het is de andere kant van de coach die zich zondag nog liet gaan tijdens een competitieduel en demonstratief zijn laptop voor een camera plaatste.

Twente pragmatisch

Na die wedstrijd ging het vizier op FC Twente. "Niet op hoge intensiteit, daar was geen tijd voor. Maar tactisch weten we precies wat we willen doen", aldus Mourinho. Wat hij in korte tijd over Twente heeft geleerd?

"Hun grootste kracht is dat ze een echt team zijn. Je kunt het werk dat er achter ligt aflezen aan het spel. Ze weten hoe goed te verdedigen. Als ieder Nederlands team genieten ze van balbezit. Ze hebben Nederlandse kwaliteiten, maar zijn pragmatisch. Ze weten ook hoe met een laag blok te spelen, compact, wachten op de kans voor een tegenaanval. Dat pragmatisme maakt ze een heel goed team."