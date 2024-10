Feyenoord rommelt zich naar eerste uitzege in Champions League in 22 jaar

Niet veel later had juist Feyenoord het geluk aan zijn zijde. Igor Paixão mocht vanaf rechts een vrije trap nemen en zocht het hoofd van Quinten Timber, maar vond de borst van Yangel Herrera, die de bal in eigen doel liep: 1-1.

Hulp uit onverwachte hoek

De Rotterdammers kregen tien minuten later opnieuw hulp uit onverwachte hoek, al was het ook de verdienste van Timber dat een pass van López geen medespeler bereikte. Na de onderschepping door de Feyenoord-captain lanceerde Paixão in één beweging Milambo, die koel afrondde: 1-2.