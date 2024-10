Minister: zeer waarschijnlijk zit ander land achter politiehack

In een Kamerdebat vandaag zei Van Weel dat ook de contactgegevens van een aantal wat hij noemt "ketenpartners" zijn bemachtigd, zoals officieren van justitie, reclasseringsmedewerkers en advocaten. Zij zijn op de hoogte gesteld.

Van Weel schrijft dat de inlichtingendiensten AIVD en de MIVD al langer waarschuwen voor de toename van "offensieve cyberactiviteiten" van een aantal landen. "De korpschef en ik nemen de hack bij de politie uiterst serieus. De politie zet samen met nationale (veiligheids)partners alles op alles om politiemedewerkers te beschermen en verdere schade te voorkomen."

'Geen standaard crimineel'

Dat een land achter de hack zit geeft volgens beveiligingsonderzoeker Rickey Gevers aan dat het een "serieuze zaak" is. "Als een land dit heeft gedaan, weet je zeker dat ze als doel hadden deze contactgegevens te verzamelen. Als het een crimineel was geweest die per ongeluk deze lijst had gehackt, was het een heel andere situatie geweest. De gevolgen waren dan wellicht minder groot geweest."

Gevers legt uit dat bij dit soort hacks makkelijk het onderscheid is te maken tussen een crimineel of een staat. "Als het een standaard crimineel is, zie je vaak dat er geautomatiseerde tools doorheen worden geramd. Bij een serieuze partij zie je dat er vernuftige tools worden ingezet en dat er heel gericht naar specifieke informatie wordt gezocht."

Hij noemt Rusland en Iran als mogelijke daders. "Van die landen hebben we vaker gezien dat ze zich actief met rechtszaken of met criminele organisaties bemoeien. In het geval van Rusland was dat het geval bij de MH17-rechtszaak en van Iran weten we dat ze hebben samengewerkt met de mocromaffia. Maar het blijft speculeren."

Undercoveragenten

Volgens de politie zijn medewerkers met een aantal gevoelige functies afgeschermd binnen de organisatie, onder wie undercoveragenten. Zij zouden niet op de lijst staan.

De hack werd begin vorige week ontdekt en afgelopen vrijdag bekendgemaakt. Dit veroorzaakte veel onrust onder politiemensen. Bij de Nationale Politiebond kwamen direct "immens veel meldingen" binnen over het lek, aldus voorzitter Nine Kooiman. "Agenten zijn bang voor ongewenst bezoek op hun woonadres of ongevraagde belletjes." De politie heeft een meldpunt geopend.

De korpschef van de politie heeft alle medewerkers vandaag opgeroepen tot waakzaamheid.