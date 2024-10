'Alleen Amerika kan totale oorlog in Midden-Oosten voorkomen'

Zelf doet Israël er tegenover een Amerikaanse website niet geheimzinnig over: het leger plant een grootschalige vergeldingsactie voor de Iraanse raketaanval. Alle opties liggen op tafel, "inclusief aanvallen op Irans nucleaire faciliteiten".

Irans raketaanval was weer een reactie op de slagen die Israël de afgelopen weken toebracht aan Irans bondgenoot Hezbollah, waaronder de pieperaanval, het doden van Hezbollah-leiders en het uitschakelen van een groot deel van het wapenarsenaal.

"De strijd tegen Hezbollah verloopt veel effectiever dan verwacht", zegt Martijn Kitzen, hoogleraar aan de Defensie Academie. "Israël kijkt nu: kan ik die tegenstander misschien een nog hardere klap toebrengen?"

"Israël zit in een oorlogsmodus", beaamt Ali Vaez, Irandeskundige bij de gerenommeerde denktank Crisis Group. "Het heeft Amerikaanse bescherming en tot op zekere hoogte internationale acceptatie voor z'n militaire acties. Zelfs de luidste kreten tegen het humanitaire lijden in Gaza leverden niets op."

"Israël ziet dit als kans om Iran en zijn internationale netwerk definitief te verzwakken. Dat netwerk, met groeperingen als Hezbollah, vormde altijd al een bedreiging voor Israël."

'Iran laat spierballen zien'

Iran hield zich de recente maanden juist in om escalatie te voorkomen, zegt Jafari. Toen in juli de hoogste politieke leider van Hamas in Irans hoofdstad Teheran werd gedood, zwoer Iran wraak. "Maar Iran heeft eigenlijk niet militair gereageerd. Tot nu toe was de berekening in Iran: we willen niet een regionale oorlog met Israël ingetrokken worden."

Nog altijd lijkt Teheran een grote confrontatie te willen voorkomen. Via diplomaten van andere landen zou Teheran gewaarschuwd hebben voor de raketaanval op Israël van gisteren "om de schade beperkt te houden en het niet uit de hand te laten lopen", zegt Jafari. "Maar als Israël nu terug gaat slaan, bijvoorbeeld door nucleaire installaties van Iran aan te vallen, zijn we op heel nieuw terrein aangeland."

Die installaties zijn al langer een doorn in het oog van Israël. Kenners gaan ervan uit dat Iran - in tegenstelling tot Israël - (nog) geen kernwapens beschikbaar heeft. Maar de vrees dat Irans nucleaire programma niet alleen vredelievende doelen heeft, bestaat in het Westen al jaren.

Die vrees groeide toen het Internationaal Atoomagentschap uranium aantrof met verrijkingspercentages die alleen voor kernwapens nodig zijn: