Vilhena vertrekt bij Oranje na positieve corona-test

Tonny Vilhena heeft het trainingskamp van het Nederlands elftal verlaten, als gevolg van een positieve corona-test. Direct na de uitslag van de test is Vilhena terug naar huis gegaan.

Hij is klachtenvrij en gaat nu, volgens de RIVM-richtlijnen, in quarantaine. Vooralsnog wordt de selectie niet aangevuld, waardoor deze uit 23 spelers bestaat.

Bij ieder trainingskamp worden door de KNVB vergaande protocollen aangehouden om besmetting tegen te gaan en worden spelers en staf veelvuldig getest. Zo kan er bij een positieve test direct actie ondernomen worden. Betreffende speler of staflid wordt direct geïsoleerd waarmee verdere besmettingen kunnen worden voorkomen.

Spanje, Bosnië en Polen

Morgen speelt Oranje een oefenwedstrijd tegen Spanje. In de Johan Cruijff Arena wordt om 20:45 afgetrapt. Zondag 15 november is Bosnië en Herzegovina te gast in Amsterdam voor een duel in de Nations League (18:00 uur).

Woensdag 18 november sluit het Nederlands elftal de groepsfase van Nations League af in Chorzów, waar Polen vanaf 20:45 uur de tegenstander is.