Nu ook positieve coronatest bij Oranje: Vilhena gaat naar huis

Het trainingskamp van het Nederlands elftal is opgeschrikt door een positieve coronatest van Tonny Vilhena. Direct na de uitslag verliet de middenvelder de KNVB-campus in Zeist.

Vilhena is klachtenvrij en gaat in quarantaine. Vooralsnog zal bondscoach Frank de Boer geen vervanger voor hem oproepen, waardoor de selectie nu uit 23 man bestaat.

Contact op de training

Vilhena deed dinsdagmiddag niet mee met de training van Oranje, maar maandagavond nog wel. De kans bestaat dat hij daarbij andere internationals besmet heeft.

In onderstaande tweet van de KNVB is te zien dat Tonny Vilhena maandagavond prominent aanwezig was tijdens een spelletje voetvolley met Frenkie de Jong, Nathan Aké en Luuk de Jong.