Miljardeninvestering Surinaams olieveld moet land uit financiële crisis helpen

Correspondent Latijns-Amerika Nina Jurna:

"Veel Surinamers hopen dat door deze deal Suriname eindelijk het welvarende land wordt waarvan ze al lange tijd dromen. Maar ze zijn ook bezorgd. Want komen de oliegelden uiteindelijk wel ten goede aan de bevolking, of blijft het geld door corruptie in handen van een kleine elite? Tot nu toe hebben de winsten uit Surinaamse hulpbronnen zoals goud en bauxiet het land er door de jaren heen ook niet welvarender op gemaakt, is de gedachte.

De regering-Santokhi, die al vier jaar aan de macht is, zal het vertrouwen van de bevolking dus moeten winnen en met een gedegen plan en goed bestuur moeten komen voor een eerlijke en duurzame verdeling van de welvaart. Zo'n plan had er volgens critici allang moeten zijn, want de olievondsten zijn al in 2020 gedaan.

Veel Surinamers kijken ondertussen naar buurland Guyana, waar in 2015 ook veel olie werd gevonden, en waar de staatsinkomsten intussen fors zijn toegenomen. Het levensonderhoud daar is desondanks veel duurder geworden door de vele expats. Veel inwoners leven daar nog altijd onder de armoedegrens."