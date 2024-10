Van Dijk verlengt aflopend contract: 'Weet dat ik Lidl-Trek meer te bieden heb'

Ellen van Dijk maakt ook volgend jaar deel uit van het vrouwenpeloton. De 37-jarige tijdritspecialist heeft haar aflopende verbintenis bij Lidl-Trek met een jaar verlengd.

Van Dijk voelt zich helemaal thuis bij de ploeg. "Ik ben al vanaf het begin bij het team en eerlijk gezegd kan ik me niet voorstellen om voor een andere ploeg te rijden", vertelt Van Dijk via haar ploeg Lidl-Trek, dat sinds 2019 onderdeel uitmaakt van het peloton bij de vrouwen. "Dus voor mij was het meer een kwestie van of ik wilde blijven racen na mijn comeback nadat ik moeder ben geworden, omdat ik niet wist hoe dat zou zijn."

Olympische Spelen

Van Dijk maakte op de Olympische Spelen in Parijs haar rentree. Daar eindigde ze als elfde in de tijdrit. Vorige maand liet ze zich zien bij de EK tijdrijden in Belgisch Limburg toen ze als tweede eindigde achter de Belgische winnares Lotte Kopecky.

Ze was een tijdje uit beeld door haar zwangerschap en een gebroken enkel. Ze heeft in die periode het vertrouwen gevoeld vanuit het team.

"Niet alleen na mijn zwangerschap, maar ook recentelijk na mijn gebroken enkel. Dit team voelt echt als mijn thuis, het is waar ik thuishoor. Ik heb veel energie gestoken in mijn terugkeer dit jaar en uiteindelijk vond ik het zonde om dat maar één jaar te doen. Ik heb het gevoel dat ik wil doorgaan, ik heb nog steeds de motivatie en ik weet dat ik Lidl-Trek meer te bieden heb."