Bedrijf achter Doppio fatbikes failliet

Urban Mobility, de producent achter de fatbikes van Doppio, is failliet verklaard door de rechtbank in Amsterdam.

Verschillende media berichten dat het besluit van verzekeraars om fatbikes niet meer te verzekeren tegen diefstal, de doorslag gaf. "Hierdoor stopten ook leasemaatschappijen met het aanbieden van Doppio's producten", citeren ANP en RTL Z uit een brief die oprichter Peter Eiselin naar de aandeelhouders zou hebben gestuurd. Eiselin was voor de NOS niet beschikbaar voor commentaar.

De laatste tijd was er veel te doen over fatbikes. Zo stemde een grote meerderheid van de Tweede Kamer voor een helmplicht en een verbod op de fatbike voor jongeren onder de 14 jaar. Volgens Eiselin heeft die publieke discussie ook een rol gespeeld bij het faillissement, schrijft hij verder in de brief.

"Daarnaast zorgden aanhoudende negatieve publiciteit rond fatbikes en de toestroom van illegaal geïmporteerde en opgevoerde modellen voor verdere druk op de verkoopcijfers." De curator laat weten dat de mogelijkheden voor een (gedeeltelijke) doorstart worden nog onderzocht.