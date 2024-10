Mirjam van 't Veld (CDA) wordt waarnemend burgemeester van Groningen

CDA'er Mirjam van 't Veld wordt waarnemend burgemeester van de gemeente Groningen. De oud-burgemeester van onder meer Amstelveen volgt Koen Schuiling (VVD) op, die sinds 2019 burgemeester was.

Schuiling (65) kondigde vorige maand aan vroegtijdig te stoppen, omdat hij "niet langer de benodigde energie" heeft voor de baan. Hij vertrekt per 23 oktober als burgemeester. Enkele dagen later, op 28 oktober, begint Van 't Veld aan haar nieuwe functie, meldt RTV Noord.

Commissaris van de Koning René Paas benoemde de 54-jarige Van 't Veld na overleg met de fractievoorzitters van de gemeente Groningen. Het is de bedoeling dat ze aanblijft tot er een geschikte opvolger voor Schuiling is gevonden.

Van 't Veld is een ervaren bestuurder. Tot juni was ze waarnemend burgemeester van Almelo. Eerder was ze burgemeester van Maarssen, Stichtse Vecht en Amstelveen. Ook was ze enkele jaren voorzitter van de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV).

Enkele weken nadat Schuiling zijn vertrek had aangekondigd, werd bekend dat Schuiling eerder dit jaar een boete heeft gekregen voor aanstootgevend gedrag. Die aantijging doet Schuiling zelf af als een "pijnlijk misverstand" en hij zegt de boete aan te vechten bij de rechter.