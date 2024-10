Complotdenker 'satanistisch netwerk Bodegraven' opgepakt na eerdere veroordeling

Een vrouw die valselijk beweert dat in de gemeente Bodegraven-Reeuwijk een 'satanistisch pedonetwerk' bestaat is vanochtend opgepakt. De arrestatie volgt enkele weken nadat ze door de rechtbank was veroordeeld vanwege het verspreiden van complottheorieën. Ze moest daarmee stoppen op last van boetes en een celstraf.

Het Openbaar Ministerie verdenkt haar nu van opruiing en bedreiging. De oud-agent uit Doetinchem deelde op sociale media berichten waarin ze uitlatingen van anderen over onder meer kindermoorden door een satanisch-pedofiel netwerk in de gemeente Bodegraven-Reeuwijk herhaalt. Daar is geen enkel bewijs voor.

De complottheorie leidde tot doodsbedreigingen aan het adres van Mark Rutte, RIVM-topman Jaap van Dissel en een huisarts.

'Nog heftigere bewoordingen'

Begin augustus droeg de gemeente haar op te stoppen met het verspreiden van het complot. Aan dit verzoek gaf ze geen gehoor. Eind augustus concludeerde een rechtbank dat ze de theorie alleen nog maar in nog "heftigere bewoordingen" is gaan verspreiden.

De rechtbank droeg haar vervolgens op te stoppen met het verspreiden van de complottheorie. Als ze dat niet deed zou ze per keer dat ze in de fout gaat 5000 euro moeten betalen, met een maximum van 400.000 euro. Als ze daarna nog steeds niet zou ophouden, zou ze de cel in moeten. Het is niet bekend of de vrouw inmiddels boetes heeft gekregen.

Bloemen bij graven

Ook complotdenker Micha Kat ging met het verhaal aan de haal. Hij is hier vorig jaar voor veroordeeld.

De valse uitlatingen leidden er toe dat in 2020 graven van kinderen op een begraafplaats in Bodegraven werden overspoeld door bloemen, tot verdriet van nabestaanden, bewoners en de gemeente Bodegraven-Reeuwijk. De begraafplaats moest als gevolg van overlast worden beveiligd.

De opgepakte vrouw moet waarschijnlijk morgen of overmorgen voor de rechtbank verschijnen. Dan wordt bepaald of ze langer moet vastzitten.

Drie jaar geleden zocht Nieuwsuurverslaggever Rudy Bouma complotdenkers op. In deze video legt hij uit welke gevolgen complottheorieën hebben: