Telekids na 25 jaar nog altijd een inspiratiebron voor programmamakers

Pittige Tijden, de Vliegende Oude Taart en de Movie Race. Een hele generatie groeide op met de iconische items in het tv-programma Telekids. Vandaag is het precies 25 jaar geleden dat het programma stopte.

Het was voor veel gezinnen in de jaren 90 de ideale besteding van de zaterdagochtend: de kinderen werden naar de woonkamer gestuurd om televisie te kijken terwijl de ouders nog even in bed konden blijven liggen.

Telekids was precies tien jaar lang op televisie. De eerste uitzending was op 2 oktober 1989, op de eerste uitzenddag van RTL4, toen nog onder de naam RTL Véronique. Irene Moors presenteerde het kinderprogramma in haar eentje, maar Telekids werd pas echt een hit toen na enkele jaren Carlo Boszhard erbij kwam.

Het programma was bedoeld voor kinderen op de basisschool, maar ook veel oudere kinderen en volwassenen keken mee. Telekids groeide uit tot veel meer dan alleen een tv-programma. Zo werden popconcerten voor kinderen georganiseerd, kregen Carlo en Irene een wassen beeld in Madame Tussauds en bereikte de leader van Pittige Tijden - een parodie op soapserie Goede Tijden Slechte Tijden - plek 14 in de Top 40.

Gooien met taarten

De kinderen van toen zijn de dertigers en veertigers van nu. Media-adviseur Elger van der Wel maakte een podcast over de Telekidsgeneratie. "Telekids was een urenlange liveshow waarin alles kon gebeuren en de helft leek geïmproviseerd."

Bekijk enkele hoogtepunten uit tien jaar Telekids: