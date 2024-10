Twentecoach Oosting kijkt uit naar duel met Fenerbahçe van Mourinho: 'Respect voor wat hij doet'

FC Twente is niet kansloos. Die overtuiging heeft trainer Joseph Oosting in aanloop naar het Europa League-treffen met Fenerbahçe. De Tukkers troffen de Turkse topclub ruim een jaar geleden ook al, toen in een tweeluik in de kwalificatie voor de Conference League. Twente verloor twee keer en was al voor het toernooi goed en wel was begonnen uitgeschakeld.

"Wij zijn, denk ik, verder dan vorig jaar", zegt Oosting, om er meteen aan toe te voegen dat ook de tegenstander waarschijnlijk beter is geworden. "Het is niet voor niets dat we elkaar vorig jaar troffen in het kader van de Conference League en nu in de Europa League."