ACM wil dat grote stroomproducenten betalen voor levering: 'Kosten eerlijk verdelen'

Het elektriciteitsnet in Nederland moet de komende jaren voor vele miljarden verbeterd worden. En de kosten daarvan moeten verdeeld worden tussen afnemers én producenten van elektriciteit, vindt de Autoriteit Consument en Markt. Nu worden de kosten van het elektriciteitsnet alleen door afnemers betaald.

Daarom werkt de ACM aan de invoering van een zogeheten invoedingstarief. Grote producenten van elektriciteit gaan dan dus geld betalen aan de beheerders van het elektriciteitsnet voor het 'invoeden' van stroom. Stroomgebruikers zullen daardoor juist minder hoeven te betalen aan netbeheerders.

Tot 25 miljard per jaar

"De kosten voor het verzwaren en uitbreiden van het elektriciteitsnet zullen de komende jaren fors stijgen", zegt Manon Leijten van de ACM "Het is belangrijk dat die kosten eerlijk over alle gebruikers van het elektriciteitsnet worden verdeeld en dat invoeders ook gaan meebetalen." De ACM berekende dat de kosten voor alle gebruikers van het elektriciteitsnet de komende 25 jaar stijgen van zo'n 7 miljard euro per jaar naar 18 tot 25 miljard.

De ACM bekijkt nu hoe elektriciteitscentrales, grote zonne-, wind- en batterijparken precies moeten gaan meebetalen. De autoriteit bepaalt in Nederland de tarieven die netbeheerders mogen vragen. De ACM liet een onderzoeksinstituut zes varianten onderzoeken en hoopt volgend jaar een knoop door te hakken. Dan volgt nog een ronde overleg met marktpartijen en de ACM streeft ernaar om dan in 2027 een invoedingstarief in te voeren.

Branche is sceptisch

De brancheorganisaties van zonne- en windparken vinden dat zo'n invoedingstarief alleen ingevoerd mag worden voor nieuwe zonne- en windparken en niet voor bestaande. "Want bestaande parken hebben geen rekening kunnen houden met een eventueel in te voeren invoedingstarief."

De brancheorganisatie van energieproducenten, Energie Nederland, is tegen het invoedingstarief. Volgens de organisatie kan het de ontwikkeling van duurzame energiebronnen vertragen. "Door een invoedingstarief wordt het investeringsperspectief minder aantrekkelijk en onzekerder." Ook leidt het volgens Energie Nederland tot hogere elektriciteitsprijzen, die de lagere kosten voor elektricteitsafnemers teniet zullen doen.

Dezelfde discussie speelt ook bij consumenten. Consumenten met zonnepanelen moeten sinds een tijd namelijk bij veel energiebedrijven al terugleververgoedingen betalen. Energiemaatschappijen voerden die vergoedingen in omdat de kosten verbonden aan het terugleveren van stroom zijn toegenomen. En energiemaatschappijen zeiden die kosten eerlijker te willen verdelen over gebruikers en opwekkers van energie.