Wielrenner Dowsett probeert in december werelduurrecord terug te krijgen

Dowsett was in mei 2015 al even houder van het uurrecord, toen hij in Manchester tot 52,937 kilometer kwam. Zijn landgenoot Bradley Wiggins nam het uurrecord al snel weer over door in juni 2015 in Londen tot 54,526 kilometer te komen.

Ritwinnaar in de Giro

De 32-jarige Dowsett won een maand geleden nog een etappe in de Giro d'Italia. Daarna begon de voorbereiding op zijn recordpoging. "Toen ik het record in 2015 pakte, had ik het gevoel dat er nog meer in de tank zat, dus er bleef wat frustratie hangen", aldus de Brit.