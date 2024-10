Tientallen mensen omgekomen bij schipbreuk voor kust van Djibouti

Afrika-correspondent Elles van Gelder:

"Doorgaans nemen migranten uit Somalië en Ethiopië deze route. Velen van hen zijn op de vlucht voor conflicten, maar ook vanwege armoede. Via de Poort der Tranen steken zij de Rode Zee over naar Jemen. Meestal willen ze een baan zoeken in Saudi-Arabië.

Vaak gaat dat niet zoals gepland: onderweg krijgen mensen problemen met smokkelaars of worden ze tegengehouden bij de grens van Saudi-Arabië. Smokkelaars eisen vaak grote geldbedragen. Bij de grens van Saudi-Arabië zijn mensen in het verleden doodgeschoten, dat is uitgebreid onderzocht door Human Rights Watch.

Noodgedwongen moeten zij daardoor een ommekeer maken. Wederom beginnen zij aan een reis met soms dodelijke gevolgen. Terug naar Djibouti, zoals bij dit incident."