Vernieuwde expositie over verzet in voormalige koloniën: 'Lang ongehoord'

Hoe die verhalen van Abbas' opa's aansluiten op die uit de tentoonstelling, legde hij uit in het NPO Radio 1-programma Nieuws en Co. "Toen ik op de HAVO geschiedenis kreeg over de politionele acties, had ik wel vaak discussies met mijn docent," vertelt hij. "Het ging in de geschiedenisboeken over terroristen en rebellen. Mijn opa's waren geen terrorist, maar vrijheidsstrijder."

Tijdens het bezoek aan de expositie bekijkt Abbas de beelden aandachtig. In de expositiezaal is in een donkere ruimte een regenachtig landschap op de wanden geprojecteerd. Hier zijn de verhalen te zien en horen over de overzeese gevolgen van de oorlog. Groot is de zaal niet, vindt Abbas. "Is dit het hele verhaal?", vraagt hij zich hardop af.

Metz en Van der Horst leggen uit dat het een dilemma was: het verhaal over de impact van de Tweede Wereldoorlog op de voormalige Nederlandse koloniën is lang, maar de beschikbare ruimte beperkt. De ambitie om ooit uit te breiden is er wel, aldus Metz. Desalniettemin noemt zij de tentoonstelling "goed gelukt".