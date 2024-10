Van de Zandschulp naar tweede ronde bij masterstoernooi Shanghai

Botic van de Zandschulp heeft zich op het masterstoernooi in Shanghai geplaatst voor de tweede ronde. De Nederlandse nummer 67 van de wereld was met 7-6 (5) en 6-2 te sterk voor Pablo Carreno Busta, de nummer 201 van de ATP-ranking.

De Spanjaard (33) was in 2017, het jaar waarin hij net als in 2020 tot de halve eindstrijd van de US Open doordrong, nog de mondiale nummer 10. Door een armblessure zakte hij vervolgens af naar plek 1409.

Spannende eerste set

Van de Zandschulp, die in 2023 bij zijn debuut bij de masters in de tweede ronde uitgeschakeld werd, werkte in de spannende eerste set op 4-5 een setpunt weg, waarna hij in de tiebreak en de tweede set constant het initiatief had. Na een uur en 42 minuten had Van de Zandschulp de zege binnen.

Van de Zandschulp treft in de tweede ronde de Argentijn Tomas Martin Etcheverry (ATP-35). Tallon Griekspoor komt ook in actie in Shanghai. Hij neemt het in de openingsronde op tegen de Argentijn Facundo Díaz Acosta. Die wedstrijd staat komende nacht gepland.