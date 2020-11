Geen optredens tijdens carnaval, en dat doet pijn: 'Ik loop 100.000 euro mis'

Morgen om elf minuten over elf is het zover, de opening van een nieuw carnavalsseizoen. Carnavalsverenigingen in Brabant en Limburg staan normaal gesproken stil bij dat moment. Dit jaar vinden veel van die evenementen niet of op een veel kleinere schaal plaats. Grote feesten zijn afgelast of worden online gestreamd. Plaatselijke tradities en ceremonies worden gehouden met een beperkt aantal mensen.

Het gemis van carnaval is groot, vooral voor de entertainmentbranche. Voor tientallen artiesten had vanaf morgen een drukke tijd moeten aanbreken met honderden optredens; van plaatselijke verzorgingstehuizen tot grote pleinfeesten. Maar van al die optredens gaat bijna geen enkele door.

En dat is een flinke klap voor de artiesten. Veel van hen verdienen in de periode tussen november en carnaval het grootste deel van hun jaarinkomen. Ze hadden het geluk dat corona in maart uitbrak, vlak na carnaval, hierdoor hadden ze een buffer opgebouwd.

Big Benny

Zo ook Big Benny. Ben Peters, zoals hij echt heet is een fenomeen in Limburg, al bijna 40 jaar carnavalsartiest. Hij zou morgen het seizoen aftrappen in zijn eigen stad Roermond. Samen met andere artiesten zou hij op het stationsplein voor zo'n 15.000 bezoekers optreden tijdens de opening van het carnaval in Limburg.

Een mooie inkomstenbron voor Peters. In een normaal jaar geeft hij in deze periode ruim 100 optredens. Het levert hem ongeveer 100.000 euro aan inkomsten op.

Normaal is 11 november een van de belangrijkste dagen van het jaar voor Peters. Vroeg in de ochtend vertrekt hij van huis om de hele dag optredens te geven, maar dit jaar niet: