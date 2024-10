Wat zijn maatjes Reijnders en Zirkzee doen, wil Beukema ook: schitteren in Oranje

Eerst was het zijn maatje Tijjani Reijnders die hij zag schitteren in Oranje. Onlangs kwam daar kameraad Joshua Zirkzee bij. Terwijl Sam Beukema het zijn voetbalvrienden meer dan gunt, vraagt de verdediger van Bologna zichzelf soms af: krijg ik ooit die kans?

Wellicht kan hij zich vanavond in de kijker spelen, in de Champions League tegen het Liverpool van Arne Slot. De trainer nodigde Beukema twee jaar geleden nog bij hem thuis uit om een mogelijke transfer naar Feyenoord te bespreken, maar daarover later meer in dit artikel.

Eerst nog even over de Champions League. Het had iets heroïsch, woensdagavond twee weken terug, vond Beukema. In het doorgaans zo zonnige (onoverdekte) Stadio Renato Dall'Ara kwam de regen met bakken uit de lucht bij Bologna-Sjachtar Donetsk (0-0), het debuut van de Italiaanse club in de Champions League.

Dezelfde gedachten

De zo bekende en groteske hymne klonk. Gepassioneerde, veelal oudere fans kregen betraande ogen. De klanken bezorgden Beukema, net als zijn werkgever debutant op het hoogste Europese niveau, kippenvel.

Hij dacht terug aan een jaar of drie daarvoor, toen hij als verdediger van Go Ahead Eagles nog speelde tegen pakweg Helmond Sport en Telstar. Turend over de tribune vol poncho's vonden zijn ogen die van zijn vader en moeder.

Sam Beukema, van Deventer naar de Champions League. "Ik weet zeker dat mijn ouders hetzelfde dachten."