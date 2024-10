Grote Champions League komt voor het eerst naar klein Girona: 'Nieuwe realiteit'

De trainer van Girona, Michel, kan niet wachten tot het 18.42 uur is. Dan klinkt namelijk voor het eerst in de geschiedenis de hymne van de Champions League in het Estadi Montilivi.

"Het is een droom dit samen met de fans te gaan beleven", zei Michel gisteren op de persconferentie voor de wedstrijd tegen Feyenoord. "De hymne horen wordt een historisch moment. Dat we dit met Girona bereikt hebben is bijzonder, zeker als ik terugdenk aan de zware tijden die we in Segunda División hebben meegemaakt."

In Girona wonen maar 100.000 mensen. De plaatselijke FC stelde nooit zo veel voor. Voor het grote voetbalsucces moest je een uurtje rijden, naar Camp Nou in Barcelona.