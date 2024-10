Gevluchte chauffeur van verongelukte en uitgebrande Thaise bus opgepakt

De chauffeur van de Thaise schoolbus die gisteren verongelukte en uitbrandde is opgepakt. Bij de brand kwamen 23 mensen om het leven, vooral schoolkinderen.

In de bus zaten 39 scholieren en zes leraren die op schoolreis waren. De brand ontstond waarschijnlijk toen de bus een klapband kreeg en daardoor tegen een vangrail reed. Het vuur greep zo snel om zich heen dat ongeveer de helft van de passagiers niet kon ontsnappen.

Het duurde lang voordat de politie kon vaststellen hoeveel mensen bij de brand waren omgekomen. Het uitgebrande voertuig was urenlang te heet voor reddingswerkers om erin te kunnen stappen.

In paniek

De buschauffeur sloeg na het ongeluk op de vlucht, maar gaf zich gisteravond aan bij de politie. Die heeft de man aangeklaagd voor roekeloos rijden met doden en gewonden tot gevolg. Door zijn vlucht verwijt de politie hem ook dat hij het ongeluk niet heeft gemeld en niet heeft geholpen om slachtoffers te redden.

De buschauffeur heeft verklaard dat hij een brandblusser wilde halen bij een bus in de buurt, maar dat hij in paniek was weggerend toen hij merkte dat hij de brand niet meer kon blussen.

De politie onderzoekt of het busbedrijf zich aan de veiligheidsnormen heeft gehouden. De directeur van de maatschappij zegt dat de bus twee keer per jaar werd gecontroleerd. Ook beloofde hij dat hij de familie van de slachtoffers zo goed mogelijk zal compenseren.

Identificatie door DNA

Drie scholieren liggen nog in het ziekenhuis, van wie er twee slecht aan toe zijn. Een van hen is een 7-jarig meisje dat brandwonden opliep in haar gezicht.

Het ongeluk gebeurde in een buitenwijk van Bangkok. Nabestaanden van de slachtoffers zijn naar een ziekenhuis in de Thaise hoofdstad gebracht om te helpen bij de identificatie van de doden, onder meer door DNA af te staan.