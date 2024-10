Libanon opnieuw in de vuurlinie, Israël valt na twee decennia weer binnen

Het is nu de vierde keer dat het Israëlische leger het buurland over land aanvalt. De eerste keer was in 1978 en daarna in 1982, ten tijde van de Libanese burgeroorlog. Israël had toen het doel om de Palestijnse Bevrijdingsorganisatie (PLO) uit het land te verdrijven en bezette een deel van het zuiden van Libanon.

Hezbollah werd opgericht als reactie op die bezetting en speelde een belangrijke rol in het terugtrekken van de Israëlische troepen in 2000, na achttien jaar. In 2006 volgde een nieuwe oorlog in het zuiden, nadat militanten van Hezbollah Israëlisch grondgebied waren binnendrongen en daar soldaten hadden aangevallen. Die oorlog duurde een maand.

Volledige Amerikaanse steun

Israël beroept zich op het recht op zelfverdediging, wat wordt herhaald door de VS, zijn belangrijkste bondgenoot. Eerder riep de VS nog op om te de-escaleren, maar nu schaart het zich opnieuw achter Israël.

"Israël gaat nu zo ver als ze zich kunnen veroorloven, met volledige Amerikaanse steun", zegt universitair docent Marina Calculli van de Universiteit Leiden, gespecialiseerd in politiek in het Midden-Oosten en Hezbollah.

Het was Hezbollah dat begon met de aanvallen op Israëlisch grondgebied, maar Calculli maakt de kanttekening dat Israël de soevereiniteit van Libanon al jarenlang schendt. Vanaf 2007 heeft de VN ruim 22.000 schendingen gedocumenteerd. "Ook breekt Israël geregeld door de geluidsbarrière in Beiroet om zijn kracht te laten zien."

Hezbollah zei maandag "voorbereid" te zijn op een grondoffensief en dat het een "lange strijd" zal worden. Het Libanese leger, dat in vergelijking met de militante beweging weinig voorstelt, is naar eigen zeggen nog gestationeerd in het zuiden. "Het leger zal waarschijnlijk meevechten met Hezbollah en logistieke steun geven", verwacht Calculli. "Dat hebben ze eerder ook gedaan."

Velen op de vlucht

Hoe groot het Israëlische offensief ook zal worden, voor de inwoners van Libanon heeft de oorlog grote gevolgen. Alle burgers ten zuiden van de Litani-rivier moeten hun huizen verlaten, liet het Israëlische leger gisteren weten.

Volgens de Libanese regering zijn mogelijk een miljoen Libanezen, een vijfde van de bevolking, al op de vlucht geslagen voor het geweld. De VN schat dat het om zo'n 200.000 mensen gaat. Intussen zijn de afgelopen twee weken ruim duizend mensen omgekomen bij bombardementen in het land, zegt het Libanese ministerie van Gezondheid.

In juni ging correspondent Daisy Mohr mee met de VN-missie in het zuiden van Libanon: