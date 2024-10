Inhoud centraal bij beleefd debat 'running mates' Vance en Walz

Correspondent Verenigde Staten Ryan Hermelijn:

"Dit debat was het laatste directe duel tussen de beide campagnes voor de verkiezingen van 5 november. Hoewel het vicepresidentiële debat nooit de bepalende factor voor van de kiezer, lag de meeste druk op de schouders van J.D. Vance. Hij scoort lager in de peilingen dan zijn eigen baas Trump, maar ook lager dan Kamala Harris en Tim Walz en probeerde met dit debat zijn populariteit te vergroten.

Dat deed hij door het publiek er constant aan te herinneren dat als ze ontevreden zijn over de koers van het land, Harris al 3,5 jaar vicepresident is. Ook probeerde hij sympathieker over te komen door momenten uit te kiezen waarin hij het eens was met de Democraten. Walz kennen we op campagne als de goedlachse running mate van Harris, maar we zagen nu een serieuze politicus die de kwinkslagen achterwege liet.

Op het gebied van onder meer buitenlands beleid, klimaatverandering, economie en immigratie kwam het contrast in beleidsplannen in dit eerste en enige debat het scherpst in beeld. De Amerikaanse kiezer die vooral wilde weten waar de kandidaten inhoudelijk voor staan, heeft veel gehad aan dit debat."