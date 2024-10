Netanyahu zweert wraak na Iraanse raketaanval, schade maar geen gewonden in Israël

De Israëlische premier Netanyahu heeft vergelding aangekondigd voor de Iraanse raketaanvallen op zijn land, gisteravond. "Iran heeft een grote fout gemaakt en zal ervoor boeten", zei hij na overleg met het veiligheidskabinet.

Iran vuurde volgens Israël zo'n 180 raketten af. Israël zegt dat het de meeste raketten heeft onderschept, al waren er ook inslagen en is er op meerdere plekken schade.

Iran zegt juist dat 90 procent van de projectielen op doelen terecht is gekomen. Op videobeelden is te zien dat ten minste één luchtmachtbasis is getroffen door raketten. Het Israëlische leger deelde zelf beelden van een schoolgebouw in de stad Gedera dat is geraakt.