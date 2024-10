Vijf gewonden bij crash na politieachtervolging Almere

In Almere is aan het einde van de avond een politieachtervolging geëindigd in een ongeluk met vijf gewonden. Agenten gaven rond 23.00 uur een stopteken aan een bestuurder, die dat negeerde en ervandoor ging. In Almere Buiten ging het kort daarna mis.

De bestuurder van de achtervolgde auto botste tegen geparkeerde voertuigen en uiteindelijk tegen een boom. Alle vijf inzittenden van de auto raakten gewond. Politiemensen hebben eerste hulp verleend. Alle gewonden zijn naar een ziekenhuis gebracht.

Op foto's is te zien dat bij de plaats van het ongeluk meerdere auto's forse schade hebben. De politie was tot ver in de nacht bezig met onderzoek. Waarom de bestuurder een stopteken kreeg, is niet bekend.