120 extra aantijgingen van seksueel geweld Diddy, ook van minderjarigen

Muziekmagnaat Sean 'Diddy' Combs wordt door nog eens 120 vermeende slachtoffers beschuldigd van seksueel geweld. Dat heeft advocaat Tony Buzbee, die de slachtoffers zal bijstaan, bekendgemaakt. Hij verwacht dat er binnenkort rechtszaken zullen worden aangespannen, de meeste in New York en Los Angeles.

Volgens Buzbee is de ene helft van de slachtoffers vrouw en de andere helft man. 25 van hen waren minderjarig op het moment van misbruik, aldus de advocaat. Een van hen zou op 9-jarige leeftijd zijn misbruikt. Het zou de eerste keer zijn dat Combs wordt aangeklaagd wegens seksueel misbruik van minderjarigen.

De oudste beschuldigingen dateren al uit het begin van de jaren 90, de tijd dat Diddy doorbrak, maar volgens The Washington Post vonden veruit de meeste incidenten plaats na de eeuwwisseling. In veel gevallen zou het gaan om verkrachting op de seksfeesten die Combs organiseerde. De advocaat zegt dat het niet gaat om een collectieve zaak en er dus voor ieder slachtoffer een individuele zaak wordt aangespannen.

Buzbee zegt dat uit de vele verhalen de modus operandi van de rapper is opgemaakt. De slachtoffers werden steeds gedrogeerd, waarna ze seksueel werden misbruikt. Dat komt overeen met de beschuldigingen van slachtoffers die eerder al hun verhaal deden. "Het grootste geheim in de entertainmentindustrie is eindelijk onthuld", zei Buzbee.

Aanklacht op aanklacht

Combs houdt vol onschuldig te zijn. Via een advocaat laat de rapper weten dat hij de aantijgingen "nadrukkelijk en categorisch" ontkent. Hij noemt ze "vals en lasterlijk".

Vorige maand werd al bekend dat de 54-jarige rapper, producer en platenbaas werd aangeklaagd voor afpersing, seksuele uitbuiting en mensenhandel voor prostitutiedoeleinden. Hij werd twee weken geleden gearresteerd en zit vast.

Volgens de aanklacht die veertien pagina's telt, veranderde Combs zijn zakenimperium in een criminele onderneming, waarbij hij en zijn zakenpartners zich bezighielden met seksuele uitbuiting en andere misdrijven. In de aanklacht staat dat Combs vrouwen bedreigde met vuurwapens en dat hij sinds 2009 vrouwen herhaaldelijk mishandelde.

Ook zou hij seksfeesten georganiseerd hebben, waarbij hij vrouwen dwong om seks te hebben met mannelijke sekswerkers. Die zogenoemde freak offs zouden soms dagen hebben geduurd en werden door de rapper opgenomen. Op 9 oktober moet hij in deze zaak weer voor de rechter verschijnen.

Mishandeling ex-vriendin

De ineenstorting van Combs' imperium hing al een tijdlang in de lucht. Beschuldigingen van seksueel misbruik zongen al langer rond.

In november spande zijn ex-vriendin Cassie Ventura een rechtszaak aan waarin ze hem beschuldigt van verkrachting. In die zaak kwam het uiteindelijk tot een schikking, al bleef Combs ontkennen.

Daarna stapelden de rechtszaken zich op. Meerdere vermeende slachtoffers van binnen en buiten de muziekindustrie traden naar buiten. In mei lekte een video uit waarin inderdaad te zien is hoe de rapper zijn ex-vriendin Cassie Ventura mishandelde.