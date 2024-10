Zure smaak bij spelers PSV na 'beste wedstrijd van seizoen': 'Dit voelt als een verlies'

Wel zijn de spelers blij dat ze beter voor de dag kwamen dan in Turijn, waar kansloos werd verloren van Juventus (3-1). "We hadden een hogere intensiteit, meer scherpte. Daar hebben we de nadruk op gelegd en dat ging ook beter", zegt Dams na afloop. Ook Saibari is optimistisch over het spel dat zijn team op de mat legde. "We hebben laten zien dat we ons niveau kunnen halen, net als vorig jaar. Het kwam er alleen dit jaar nog niet echt uit, nu moeten we hier wel op verder bouwen."

Ook doelpuntenmaker Jerdy Schouten denkt dat het spel perspectief biedt in de jacht op punten, al wil hij eigenlijk niet zeggen dat de ploeg het goed heeft gedaan. "We moeten een volgende stap zetten. We moeten ons goede spel nu ook in de Champions League in punten gaan vertalen."

Complimenten aan Flamingo

Bosz liet zijn ploeg druk zetten en durfde één op één te spelen. "Daarom stond Ryan Flamingo vaak in zijn eentje op die gevaarlijke spits van ze", doelde de coach van PSV op topscorer Viktor Gyökeres.