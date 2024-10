Dodental door orkaan Helene in de VS opgelopen tot 150

Het dodental door orkaan Helene in de Verenigde Staten is opgelopen tot zeker 150. De orkaan kwam donderdag aan land en heeft in meerdere staten in het zuidoosten een ravage aangericht. Onder de doden is ook een aantal hulpverleners.

Nog veel meer mensen worden vermist. De kans is groot dat de meesten geen contact kunnen opnemen met familie, omdat in veel regio's de stroom is uitgevallen en zendmasten het hebben begeven. Nog altijd zitten miljoenen huishoudens zonder stroom. Vrijwilligers gaan in verschillende regio's langs de deuren op zoek naar slachtoffers.

Bijna de helft van de doden viel in North Carolina. "De verwoestingen die Helene heeft aangericht zijn onvoorstelbaar", zei gouverneur Roy Cooper. Hele gemeenschappen zijn volgens hem "van de kaart geveegd". Ook zijn snelwegen onder water gelopen en huizen verwoest.

De toeristische plaats Asheville, ook in North Carolina, werd het zwaarst getroffen. Daar kwamen bij hevige overstromingen zeker dertig mensen om het leven. Straten liggen vol met puin en wegen zijn onbegaanbaar.