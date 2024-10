Barcelona wint ruim in Champions League bij rentree Frenkie, Arsenal klopt PSG

Barcelona heeft zich goed hersteld van de valse start in de Champions League tegen Monaco in de eerste speelronde. Bij de rentree van Frenkie de Jong werd met 5-0 gewonnen van Young Boys uit Zwitserland. De Nederlandse middenvelder kwam een kwartier voor tijd in het veld en maakte zijn eerste minuten van het seizoen.

Arsenal, dat in de eerste speelronde niet verder kwam dan een gelijkspel tegen Atalanta, won met 2-0 van Paris Saint-Germain. Jurriën Timber had een basisplaats bij de ploeg uit Londen, maar werd in de rust gewisseld.