Mannelijke helft van Nederlandse 'Bonnie en Clyde' komt vervroegd vrij

De 35-jarige Antonio van der P., die begin 2014 samen met zijn vriendin Enise B. gewelddadige misdrijven pleegde in Drenthe, Twente en Noord-Brabant, komt vervroegd vrij. Voorwaarde is dat hij na zijn vrijlating verdere behandeling ondergaat, zo heeft de rechter besloten.

Van der P. wordt overigens niet meteen voorwaardelijk vrijgelaten, dat gebeurt op zijn vroegst over een half jaar. Dat komt doordat het lastig blijkt geschikte woonruimte voor hem te vinden. Van der P. zoekt zelf ook actief mee naar een woning, maar stuit daarbij op lange wachttijden, meldt RTV Drenthe.

In 2015 kreeg Van der P. zestien jaar cel voor poging tot doodslag, diefstal met geweld, afpersing en gijzeling. Enise B. kreeg destijds twaalf jaar cel opgelegd. Het is niet duidelijk of zij ook vervroegd vrijkomt of al is vrijkomen.

Problematisch gedrag

Van der P., die zelf niet in de rechtbank was, heeft ruim tien jaar van zijn straf uitgezeten en komt daarom in aanmerking voor een voorwaardelijke invrijheidsstelling. Daarvoor gelden strikte voorwaarden en is begeleiding vereist, met als doel het verminderen van de kans op herhaling.

Bij Van der P. is lang getwijfeld of dit mogelijk was, mede door het problematische gedrag van hem binnen de gevangenismuren. Hij werd uiteindelijk 22 keer overgeplaatst.

Door persoonlijkheidsstoornissen is het moeilijk om hem in een groep in een kliniek te plaatsen. Hij is bovendien erg gesteld op zijn privacy, zo werd vandaag in de rechtbank gezegd. Om die reden zou een behandeling in een kliniek ook geen meerwaarde hebben.

Een behandeling buiten de kliniek zou wel een mogelijkheid zijn, aldus experts. Van der P. wil daaraan meewerken en begeleiders binnen de gevangenis en reclassering noemen hem "gemotiveerd". De reclassering zegt wel dat er extra voorwaarden moeten worden gesteld. Wat voor voorwaarden dat zijn, is nog niet bekend. Dat zal blijken uit een rapportage, die de reclassering nog moet opstellen.

Gewelddadige rooftocht

Van der P. en zijn vriendin kwamen begin 2014 regelmatig in het nieuws door hun gewelddadige rooftocht door Nederland. Ze kregen al snel de bijnaam 'Bonnie en Clyde'. Het duo dook in februari van dat jaar voor het eerst op in het Drentse Echten. Ze stalen met geweld een auto door de eigenaar in de kofferbak te duwen, maar de man wist te ontsnappen. In Meppel trof een vrouw het tweetal aan in haar woning. Ze werd in haar lies gestoken en met een pan op het hoofd geslagen.

De vrouw uit Meppel werd in de kofferbak van haar auto meegenomen naar een natuurgebied bij Lelystad en voor dood achtergelaten. Het slachtoffer kon op eigen kracht hulp inschakelen. Van der P. en zijn vriendin doken kort daarna op in Enschede. Van der P. schoot hier op een man, vermoedelijk omdat ze door hem werden betrapt toen ze in zijn caravan probeerden in te breken. Zijn echtgenote werd gedwongen mee te lopen en haar auto af te geven.

Een gezin met jonge kinderen werd vervolgens in een woonboerderij in Enschede gegijzeld. Daarna ging de tocht naar Lage Mierde in Noord-Brabant, waar vier personen werden vastgebonden en bedreigd. Inmiddels was er een klopjacht gaande op dit duo. De politie gaf daarbij foto's en namen vrij van het duo. Ze werden eind februari 2014 in Duitsland in een hotel gearresteerd.