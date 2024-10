PSV krijgt handvol grote kansen tegen Sporting CP maar komt niet verder dan gelijkspel

Tegenstander geen lucht

Voorafgaand aan het duel lieten meerdere PSV'ers, waaronder trainer Peter Bosz, weten op de hoede te zijn voor Sporting CP. Die club was vorig seizoen kampioen van Portugal geworden en is dit seizoen nog zonder puntverlies in de eigen competitie (21 punten uit 7 duels).

Vanaf de eerste minuut was het echter PSV dat de klok sloeg. Met Ismael Saibari als vervanger van de geblesseerde Joey Veerman op het middenveld werd de tegenstander geen lucht gegund. PSV zette hoog druk en vloog de duels fel in, waar Sporting zichtbaar moeite mee had.

De openingstreffer van de Eindhovenaren kwam ook tot stand door die hoge druk. Sporting-verdediger Zeno Debast verdedigde de bal uit door het centrum, waar Schouten zeer alert was en voor zijn tegenstander kwam. De middenvelder aarzelde daarna niet en schoot de bal onhoudbaar via de paal in het doel.