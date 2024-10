Uitblinker Bizot helpt Brest aan koppositie Champions League en brengt Lijnders verder in problemen

Het was Salzburg dat na tien minuten de voorsprong pakte. Door geklungel achterin rolde de bal via de rug van Samson Baidoo achter de Nederlandse doelman Bizot. Toen het juichen erop zat werd scheidsrechter Anthony Taylor naar de kant geroepen door de VAR: er stond een aanvaller van de Oostenrijkse ploeg buitenspel toen de bal op de rug van Baidoo kwam en dus ging er alsnog een streep door de treffer.

Ook in de minuten daarna was Salzburg de betere, maar het was Brest dat scoorde. De sterke Ludovic Ajorque won op fysieke kracht een duel rond de middenlijn en gaf de bal met buitenkant voet in de diepte. Daar pikte de Senegalees Abdallah Sima de bal op en schoot die beheerst langs oud-Heracles-doelman Janis Blaswich: 0-1.

Bizot belangrijk

Bizot verrichte een aantal belangrijke reddingen in zowel de eerste als de tweede helft en zorgde er zo voor dat Brest zonder tegendoelpunt bleef. Toen Brest in de 66e minuut vervolgens ook nog eens de 0-2 binnen schoot was de overwinning al bijna zo goed als veiliggesteld. De treffer kwam op naam van Mahdi Camara, die hard en zuiver in de hoek schoot.