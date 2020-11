Door beveiligingslek kon iedereen de kleur van de Erasmusbrug aanpassen

Tot vanmiddag kon iedereen de kleur van de verlichting van de Erasmusbrug in Rotterdam aanpassen. Het systeem waarmee dat wordt geregeld was niet beveiligd met een wachtwoord, ontdekte een nieuwsgierige inwoner van de stad.

In een reportage van de regionale omroep Rijnmond was vorig jaar te zien hoe een beheerder de kleur van de brug aanpaste met zijn tablet. Dat wordt tientallen keren per jaar gedaan, bijvoorbeeld op Koningsdag of Bevrijdingsdag.

Een man ging na het bekijken van de reportage op internet op zoek naar het systeem achter de verlichting en ontdekte dat hij er zomaar in kon. Hij bleek ook de kleur van de verlichting van de Hofpleinfontein in de stad te kunnen veranderen.

De Rotterdammer meldde zijn ontdekking bij techjournalist Daniël Verlaan van RTL Nieuws. "Je kon het systeem gewoon bezoeken via je internetbrowser", zegt Verlaan tegen Rijnmond. "Als je op een knopje drukte werd de hele brug in een seconde aangepast. Ik was wel verbaasd dat dit kon."

Hier zie je hoe de verlichting van de Erasmusbrug kon worden aangepast: