Jos Verstappen slaat alarm en richt pijlen (weer) op teambaas Horner: 'Boel zal exploderen'

Jos Verstappen, vader van Formule 1-wereldkampioen Max, heeft zich opnieuw kritisch uitgelaten over de gang van zaken bij Red Bull Racing, de werkgever van zijn zoon Max. Vooral teambaas Christian Horner moet het ontgelden.

"Op deze manier kan het niet doorgaan, de boel zal exploderen", zegt Verstappen tegen de Engelse krant Daily Mail. Daarmee doelt hij op het vertrek van drie belangrijke Red Bull-medewerkers. Topontwerper Adrien Newey stapt over naar Aston Martin, sportief directeur Jonathan Wheatley gaat naar Audi. En hoofdstrateeg Will Courtenay vertrekt naar McLaren.

"Er is hier spanning terwijl hij op zijn positie blijft", wijst Verstappen op Horner. "Het zijn nu te veel mensen die vertrekken. En Max krijgt er elke keer vragen over en zo. Dus ja, ik denk dat het gewoon niet goed is, wat er nu gebeurt."